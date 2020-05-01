Вероника Скворцова: России практически удалось выйти на плато по коронавирусу

Последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу, завила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. С ее слов, стране удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции.

При этом Скворцова выразила надежду, что в ближайшее время будут зарегистрированы российские тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на выход России на плато, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины граждан на майские праздники. Он указал, что нарушение самоизоляции может привести ко второй волне заболеваний, пишут «Известия».