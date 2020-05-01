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сегодня, 18:54 7

Вероника Скворцова: России практически удалось выйти на плато по коронавирусу

Вероника Скворцова: России практически удалось выйти на плато по коронавирусу
Фото: https://iz.ru/

Последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу, завила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. С ее слов, стране удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции.

При этом Скворцова выразила надежду, что в ближайшее время будут зарегистрированы российские тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на выход России на плато, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины граждан на майские праздники. Он указал, что нарушение самоизоляции может привести ко второй волне заболеваний, пишут «Известия».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • фейеричный

    фейеричный
    1 час назад

    нормальное такое "плато"

  • Ox

    Ox
    1 час назад

    Вероника Скворцова вообще наше всё. Мы ей очень доверяем, прислушиваемся, так сказать, к её мнению!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    женщина вы врёте нам 20 лет

  • invv

    invv
    1 час назад

    А вот тут про август говорят

    https://vz.ru/news/2020/5/1/1037405.html

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    58 минут назад

    Вот поэтому она бывший министр здравоохранения..

  • Mark1204

    Mark1204
    45 минут назад

    Вероника Скворцова будучи министром здравоохранения не справилась со своими обязанностями и сейчас продолжает бред нести.

  • Анастасия

    Анастасия
    34 минуты назад

    В Москве может и «плато».....а у нас только начинается

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