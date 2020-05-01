Трассу «Лена» в Амурской области готовят к весеннему паводку

Федеральную трассу «Лена», проходящую через Якутию и Амурскую область, готовят к прохождению весеннего паводка. Дорожные службы принимают необходимые меры для безопасного проезда на всей протяженности дороги.

Для оперативного выявления и устранения опасных процессов создана противопаводковая комиссия, которая осуществляет постоянный мониторинг состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений. Управлением организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, МЧС и ГИБДД.

На сегодняшний день завершаются плановые работы по очистке отверстий и русел водопропускных труб ото льда, освобождению обочин и откосов земляного полотна от снега. Также проводятся работы по очистке кюветов и нагорных канав от снежно-ледяных отложений, обустраиваются траншеи в массивах наледей для сброса талых вод в пониженные места, производится вырубка льда у опор мостов.

Для предупреждения и ликвидации возможных последствий паводка заготовлено 25 070 кубометров инертных материалов и 73,5 кубометра пиломатериалов.

Для оперативного реагирования на возможную угрозу подтоплений участков дорог и искусственных сооружений сформированы бригады общей численностью 128 человек. В случае возникновения необходимости подрядные организации готовы задействовать более 100 единиц дорожной техники.

При возникновении нештатных ситуаций на федеральной трассе #А360 можно обратиться в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Лена» по телефону: 8-924-173-12-18.

Общая протяженность автомобильной дороги А-360 «Лена» (Невер — Якутск) составляет 1 157 километрам. Трасса проходит по территории двух районов Амурской области и четырех районов Якутии. Дорога находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена».