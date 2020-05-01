Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:26 3

Амурские депутаты внесли изменения в закон о налоговых льготах на транспорт

Амурские депутаты внесли изменения в закон о налоговых льготах на транспорт
Фото: http://vesma.today/

Льготу по транспортному налогу получат больше амурчан. Изменения в областной закон внесены депутатами в двух чтениях. Они касаются ветеранов боевых действий и ветеранов ВОВ.

Чтобы получить освобождение от уплаты транспортного налога на авто мощностью до 150 лошадиных сил, больше не нужно подтверждать доходы. Прежде льгота предоставлялась только если среднедушевой доход семьи ветерана меньше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения.

Также при назначении льготы больше не будут учитывать мощность автомобиля. Ещё один важный нюанс – пакет документов для оформлении льготы по транспортному налогу стал меньше. Из него исключили водительское удостоверение, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Просмотров всего: 505

#закон #заксобрание #транспорт

распечатать


Общество

Трассу «Лена» в Амурской области готовят к весеннему паводку
Экономика 14

Конкурсные процедуры и госэкспертиза для капремонта моста через Зею в Благовещенске продлятся до сентября
Происшествия 13

Благовещенцы сообщают о крупной пробке на мосту через Зею (видео)
Общество 64

В Благовещенске с 1 по 5 мая возможно полное перекрытие моста через Зею
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    немыслимо что б ветераны ВОВ ещё ездили на автомобилях

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Все просто,- сейчас лексусы и крузеры быстренько оформят на ветеранов(у которых может никогда и прав то не было)..."забота"

    Также при назначении льготы больше не будут учитывать мощность автомобиля. Ещё один важный нюанс – пакет документов для оформлении льготы по транспортному налогу стал меньше. Из него исключили водительское удостоверение, сообщает пресс-служба областного Заксобрания....что тут еще комментировать...

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    Какие заботливые у нас депутуты!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь