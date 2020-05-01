Амурские депутаты внесли изменения в закон о налоговых льготах на транспорт

Льготу по транспортному налогу получат больше амурчан. Изменения в областной закон внесены депутатами в двух чтениях. Они касаются ветеранов боевых действий и ветеранов ВОВ.

Чтобы получить освобождение от уплаты транспортного налога на авто мощностью до 150 лошадиных сил, больше не нужно подтверждать доходы. Прежде льгота предоставлялась только если среднедушевой доход семьи ветерана меньше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения.

Также при назначении льготы больше не будут учитывать мощность автомобиля. Ещё один важный нюанс – пакет документов для оформлении льготы по транспортному налогу стал меньше. Из него исключили водительское удостоверение, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.