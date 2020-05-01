Амурские спортсмены получили премии от 5 до 125 тысяч рублей за победу в соревнованиях

На основании постановления областного правительства «О единовременном денежном вознаграждении спортсменам и тренерам Амурской области» 11 спортсменов получили премии в размере от 5 до 125 тысяч рублей по итогам первого квартала 2020 года. Все они представители разных видов спорта: ушу, самбо, джиу-джитсу, спорта глухих.

Денежное вознаграждение также получили тренеры спортсменов, показавших высокие результаты. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, торжественного награждения не состоялось. Денежные выплаты все премированные получат на расчетные счета.

«Очень приятно, что мы можем выделять наших спортсменов и поддерживать их, в том числе финансово. Благодарим тренеров за подготовку спортсменов, которые достойно себя показали на чемпионатах и первенствах России. Хотелось бы пожелать им дальнейших успехов, достижений и покорения новых спортивных вершин», – поделился министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.