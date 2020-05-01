Появилось видео задержания благовещенца, стрелявшего в охранника торгового центра

Как сообщает амурское управление МВД, 26 апреля в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из торговых центров неизвестный выстрелил в охранника, после чего скрылся в неизвестном направлении.

«В ходе грамотно разработанного и проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД совместно с коллегами из МО МВД России «Благовещенский» при взаимодействии с УФСБ России по Амурской области, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, опросив свидетелей произошедшего, установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, личность нападавшего и место его нахождения. Операцию по задержанию указанного гражданина полицейские провели совместно с СОБР Управления Росгвардии по Амурской области», – пояснили в МВД.

Двери мужчина открывать отказался, поэтому сотрудникам пришлось её взломать. Злоумышленника – местного жителя 1976 года рождения – доставили в дежурную часть отдела полиции. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе обысков в домовладении задержанного полицейские изъяли пять видов оружия и патроны, в том числе и травматический пистолет, из которого предположительно были произведены выстрелы в потерпевшего. Все изъятое оружие передано на баллистическую экспертизу.

Следователем следственного отдела по Благовещенску СУ СК РФ деяние нападавшего квалифицировано по части 3 статьи 30 части 1 стастьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

29 апреля 2020 года Благовещенским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.