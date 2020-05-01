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сегодня, 17:04 2

В областной инфекционной больнице рассказали, как лечат больных коронавирусом

В областной инфекционной больнице рассказали, как лечат больных коронавирусом
Фото: /www.newsler.ru/

В Амурской областной инфекционной больнице продолжают лечить больных с коронавирусом. Медики рассказали, как проходит процесс лечения, особо отметив меры безопасности. В частности, для предотвращения переноса инфекции был заведен специальный «грязный» телефон, которым пользуется медперсонал только на посту госпиталя.

Пока бригада скорой медицинской помощи доставляет больного в инфекционную больницу, диспетчер СМП связывается с приемным отделением. К моменту приезда машины «скорой» врач инфекционного госпиталя уже готов к работе с очередным пациентом, встречает его на входе в отдельный полубокс – в этом помещении больному предстоит провести курс лечения.

«В боксе доктор проводит осмотр, собирает эпидемиологический анамнез. Причем он запоминает всю информацию, и лишь в ординаторской он может что-то записать, внести полученные сведения в документы. Дело в том, что в изолированных боксах нельзя использовать бумажные носители, поскольку они могут переносить и вирус. Гаджеты тоже запрещено использовать, но поскольку все должны быть на связи, мы вышли из положения: завели дежурный «грязный» телефон, которым пользуемся исключительно в госпитале на посту, не вынося за его пределы», – поясняет начальник инфекционного госпиталя Амурской инфекционной больницы Лилия Нициевская.

После осмотра врач оценивает степень тяжести состояния больного и назначает соответствующее лечение. При легких формах заболевания в рамках противовирусной терапии применяются индукторы интерферона плюс препараты для симптоматического лечения: жаропонижающие, муколитические и прочие.

Больным со средней степенью тяжести назначается курс лечения антиретровирусными препаратами. В среднем длительность лечения составляет 14 дней.

«Состояние больных оценивается в динамике постоянно. При малейшем подозрении на пневмонию немедленно проводим компьютерную томографию, и если ее результаты подтверждают подозрения – пациент переводится в инфекционный госпиталь Благовещенской горбольницы, специально профилированный для лечения больных с отягощенными формами COVID-19», – говорит Лилия Сергеевна.

Выписке подлежат пациенты, у которых после проведенной терапии не только исчезли симптомы заболевания (они могли и вовсе не проявиться), но и вирус в нескольких контрольных пробах.

Начиная с 27 марта, в Амурскую областную инфекционную больницу поступило 32 больных. Четверо из них переведены в БГКБ, 7 выписаны после успешно проведенного лечения. Остальные пока продолжают получать лечение под наблюдением врачей инфекционного госпиталя АОИБ.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    41 минута назад

    Молодцы врачи, делают свою работу. Так держать! С праздником!!!

  • Отец

    Отец
    22 минуты назад

    А как же регламенты минздрава ? или амурским врачам это не указ - лечу чем есть , а не тем что рекомендуется .

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