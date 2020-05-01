Серышевский район, Белогорск, Тында: еще 11 человек заболели коронавирусом

1 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Серышевском районе – 5 человек, в Белогорске – 3, в Тынде – 3. Таким образом с нарастающим итогом в регионе выявлено 67 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего числа заболевших в Благовещенске выявлено 29 человек, в Белогорске – 12, в Тынде – 11, в Серышевском районе (село Тавричанка) – 6, в Зее – 3, в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи) – 2, в Прогрессе – 1,в Свободном – 1, в Бурейском районе (поселок Талакан) – 1, в Завитинском районе (село Успеновка) – 1.

Бессимптомная форма течения заболевания наблюдается у 40,3 %; пневмония – у 31,3 %; ОРВИ – у 28,4 %, информирует амурское управление Роспотребнадзора. Наибольшее число заболевших приходится на возраст 30-49 лет – 38 %. Еще 20,9 % заболевших – это амурчане в возрасте 50-64 года; 15% – в возрасте 18-29 лет; 12,5 % – старше 65 лет. Также есть среди заболевших и дети: 4,5 % – в возрасте 1-6 лет; 4,5 % в возрасте 7-14 лет; 2,3 % – в возрасте 15-17 лет и 1,5 % – до года.

40,3 % – это работающие граждане; пенсионеров – 13,6 %; работников медицинских организаций – 10,4 %; воспитанников/учащихся – 10,4 %, прочих – 25,4 %.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 57 % случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 43 % – за пределами Амурской области и в пути следования.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 479 человек, бывших в контакте с заболевшими.

13 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 54 заболевших продолжают получать необходимое лечение. По состоянию на 1 мая проведено 11 523 исследований на COVID-19, сообщает региональное правительство.