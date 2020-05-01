Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 0

Сведения об амурчанах-участниках Великой Отечественной войны появятся в комплексе «Дорога памяти»

Сведения об амурчанах-участниках Великой Отечественной войны появятся в комплексе «Дорога памяти»
Фото: yakutia24.ru/

В 2020 году в подмосковном парке «Патриот» откроется главный храм Вооруженных Сил РФ, построенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его территории также планируется открытие мультимедийного историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». Там можно будет увидеть записи и фотографии, собранные и предоставленные военным комиссариатом Амурской области.

Комплекс «Дорога памяти» откроют 6 мая. Центральное место в нем занимает уникальная мультимедийная галерея – проект Минобороны России, призванный увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на сайте проекта размещено более 31 миллиона записей и фотографий героев Великой Отечественной войны, в том числе сведения о более 70 тысяч участников Великой Отечественной войны из Приамурья.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» может каждый, загрузив фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны на сайт «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru.

В историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» также размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат, а также специальные капсулы с «солдатскими кисетами» с землей с воинских захоронений со всех регионов страны и собранной в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти».

В 9 муниципалитетах области Амурской области акция состоялась летом 2019 года. В ней приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, представители Правительства области, главы муниципальных образований, представители ветеранских организаций области, курсанты ДВОКУ, участники движения «ЮНАРМИЯ» и волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». Забор земли был осуществлен с 15 воинских захоронений в специальные контейнеры, которые переданы в Министерство обороны Российской Федерации для размещения в мемориальном комплексе «Дорога памяти».

Что касается самого храма Вооруженных Сил РФ, который станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах, то его открытие планируется в канун Дня Победы.

Просмотров всего: 438

#военные #память

распечатать


Общество

Праздник онлайн: День Победы в Благовещенске отметят дистанционно
Общество

На авиабазе «Украинка» летчики учились аварийно покидать летящий вертолет

Общество 6

Выпуск лейтенантов в ДВОКУ впервые состоится в День Великой Победы
Общество

В Благовещенске посадили легендарный Тополь Победы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь