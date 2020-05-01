Сведения об амурчанах-участниках Великой Отечественной войны появятся в комплексе «Дорога памяти»

В 2020 году в подмосковном парке «Патриот» откроется главный храм Вооруженных Сил РФ, построенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его территории также планируется открытие мультимедийного историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». Там можно будет увидеть записи и фотографии, собранные и предоставленные военным комиссариатом Амурской области.

Комплекс «Дорога памяти» откроют 6 мая. Центральное место в нем занимает уникальная мультимедийная галерея – проект Минобороны России, призванный увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на сайте проекта размещено более 31 миллиона записей и фотографий героев Великой Отечественной войны, в том числе сведения о более 70 тысяч участников Великой Отечественной войны из Приамурья.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» может каждый, загрузив фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны на сайт «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru.

В историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» также размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат, а также специальные капсулы с «солдатскими кисетами» с землей с воинских захоронений со всех регионов страны и собранной в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти».

В 9 муниципалитетах области Амурской области акция состоялась летом 2019 года. В ней приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, представители Правительства области, главы муниципальных образований, представители ветеранских организаций области, курсанты ДВОКУ, участники движения «ЮНАРМИЯ» и волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». Забор земли был осуществлен с 15 воинских захоронений в специальные контейнеры, которые переданы в Министерство обороны Российской Федерации для размещения в мемориальном комплексе «Дорога памяти».

Что касается самого храма Вооруженных Сил РФ, который станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах, то его открытие планируется в канун Дня Победы.