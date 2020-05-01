В Благовещенске медиков, работающих с больными коронавирусом, изолируют от семей

1 мая медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и станции скорой медицинской помощи, оказывающие медпомощь зараженным коронавирусом, поселятся отдельно от своих семей. Их разместят в гостинице «Зея».

«Временная изоляция наших медиков – это вынужденная мера во избежание распространения инфекции. Врачи, медсестры и санитарки работают в очагах заражения, подвергая риску свое здоровье. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, все неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Но мы понимаем, что все равно существует вероятность попадания инфекции в их семьи, а во многих их них есть и дети, и пожилые родственники», – отметила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Она подчеркнула, что далеко не все работники инфекционных госпиталей и «скорой помощи» нуждаются в переселении. Есть одинокие, есть те, кто проживает отдельно, а также те, кому жилищные условия позволяют полностью изолироваться от родных.

Остальных уже сегодня после смены ждут номера в гостинице, где предусмотрены все удобства и питание, отметили в региональном правительстве. Добираться в «Зею» и обратно, на работу, медики будут на специально предусмотренном для этой цели автотранспорте.

В Амурской областной инфекционной больнице, где также развернут госпиталь для лечения больных с коронавирусом, никто не нуждается в отселении: персонал там изначально формировался из числа сотрудников, у которых рисков заражения близких практически нет. Это либо бессемейные люди, либо имеющие возможность отдельного проживания.

В данный момент в инфекционных госпиталях Приамурья, где лечат пациентов с COVID-19, работают 196 человек, из них 52 врача, 108 работников среднего звена и 36 – младшего. В частности, в Благовещенской городской больнице – 120 врачей, медсестер и санитарок.