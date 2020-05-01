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сегодня, 15:44 3

В Тынде покончила с собой сотрудница полиции

В Тынде покончила с собой сотрудница полиции
Фото: https://karel.aif.ru/

1 мая в одной из квартир Тынды обнаружено тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в амурском управлении МВД. Основная версия случившегося – самоубийство.

На место происшествия выехали сотрудники по работе с личным составом УМВД по Амурской области во главе с начальником инспекции по личному составу. По факту произошедшего начальником ведомства генерал-майором полиции Константином Носковым назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

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#криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    Это что доказанный уже факт, что она покончила с собой? Основная версия еще не вердикт. Давайте только не начнем сейчас предположения все и вся. Соболезнования.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    Соболезную родным.....

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    Соболезную родным.....

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