Праздник онлайн: День Победы в Благовещенске отметят дистанционно

75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Благовещенске отпразднуют дистанционно. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Это связано с санитарно-эпидемической ситуацией в стране и области. Стать участником всех праздничных мероприятий можно будет, не выходя из дома.

Подготовка к празднованию идет полным ходом, рассказали в мэрии города. Поучаствовать в создании праздничного настроения можно уже сейчас, украсив рисунком о победе и словами благодарности окно своей квартиры или дома. Так, открытки, выполненные руками детей, уже украсили окна некоторых благовещенских школ.

Всего же в Благовещенске запланировано порядка 100 традиционных и абсолютно новых мероприятий, среди которых и федеральные акции.

Например, вместе со всей Россией благовещенцы смогут присоединиться к народной акции «Бессмертный полк – онлайн». С 28 апреля на сайте «Бессмертного полка России» (polkrf.ru), сайте проекта «Банк Памяти» и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» принимается информация с фотографиями о ветеранах Великой Отечественной войны. Трансляция «шествия» пройдёт в День Победы на портале «Бессмертного полка России» и в федеральных СМИ.

В таком же дистанционном формате через социальные сети будут организованы традиционные уже полюбившиеся горожанам акции «Вальс Победы» и «Рио-Рита – Радость Победы». Координаторы этих всероссийских акций в Благовещенске проводят для всех желающих виртуальные репетиции в Инстаграме в формате видеоуроков и прямых эфиров.

Отдать дань уважения и высказать слова благодарности поколению победителей благовещенцы могут уже сейчас в рамках федеральной акции «Мы все равно скажем спасибо» и городской акции «Спасибо за…».

Почтить память погибших благовещенцы наравне со всеми жителями страны смогут, присоединившись к общероссийской минуте молчания, которая пройдёт одновременно во всех городах и селах России. В Благовещенске – в 19:00.

А вечером, в 21:50 окна домов Благовещенска можно осветить «Фонариками Победы». Это могут быть свечи, бытовые фонари или фонарики смартфонов и так далее.

Вместе с тем, состоятся и развлекательные мероприятия. Например, пройдут традиционные спортивные соревнования, правда тоже в дистанционном режиме. Это онлайн-марафон «Победные километры» и Первый открытый городской онлайн турнир по шахматам «Победа – 75».

Горожане и все желающие, независимо от места проживания, смогут «посетить» самые разные музейные пространства амурской столицы, поучаствовать в виртуальных экскурсиях по местам воинской и трудовой славы. В рамках акции «Виртуальный музей» на одной площадке будет собрано более 20 видео-экскурсий и репортажей из артиллерийского полукапонира, музея ДВОКУ, парка «Патриот», а также городских музейных пространств, в которых представлены материалы военного времени. В том числе, музеев заводов, вузов, школ, колледжей, различных ведомств и организаций.

Новинкой этого года, посвященной юбилею Великой Победы, станет первая общегородская культурная радио-акция «Музыка Победы», когда в начале каждого часа в эфире радиостанций города горожане смогут услышать и спеть вместе песни военных лет.

Главным событием дня станет общегородская акция «Песня Победы в подарок ветерану», которая пройдет в рамках Всероссийской акции «#ПоемДвором».

9 Мая одномоментно в 12:00 в 26 дворах Благовещенска, где проживают участники Великой Отечественной войны, вокалисты города исполнят песню «День Победы» и любимую песню ветерана. В акции могут принять участие все желающие. Кстати, сделать подарок ветерану, труженику тыла и всем, кто прошёл эту войну, смогут абсолютно все, независимо от того, приедут ли в конкретный двор артисты. Каждый может включить в это время радиоприемник, выбрать гимн Победы в своем смартфоне, надеть георгиевскую ленточку, выйти на балкон или открыть окно и спеть песню «День Победы».

Завершится празднование праздничной подборкой из лучших номеров городских концертов прошлых лет, исполненных благовещенскими артистами, которые покажут в эфире местных телеканалов.