2 мая в Приамурье дожди и грозы
2 мая по северу области облачно с прояснениями, ночью – осадки, местами сильные, грозы, днем – осадки (дождь, мокрый снег) в отдельных районах. Ветер западный, северо-западный с порывами до 19-24 метров в секунду.
Температура ночью минус 1… плюс 4 градуса, местами до минус 6 градусов, днём плюс 5…10 градусов, местами около нуля. По южным районам ночью – без существенных осадков, местами гроза, днём – без осадков. Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный, с порывами до 19-24 метров в секунду. Температура ночью 4…9 градусов тепла, днём плюс 10…15 градусов.
В Благовещенске ночью переменная облачность, днем малооблачно – без осадков. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью около плюс 8 градусов, днем плюс 12…14 градусов, сообщает в инстаграме Амургидрометцентр.
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2 мая по северу области облачно с прояснениями, ночью – осадки, местами сильные, грозы, днем – осадки (дождь, мокрый снег) в отдельных районах.🌦🌨🌧⚡ 🌬 Ветер западный, северо-западный с порывами до 19-24 м/с. 🌡Температура ночью -1+4 °С, местами до -6 °С, днём +5+10 °С, местами около 0°С. По южным районам ночью – без существенных осадков, местами гроза, днём – без осадков. 🌬 Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный, с порывами до 19-24 м/с. 🌡Температура ночью +4+9 °С, днём +10+15 °С. В Благовещенске ночью переменная облачность, днем малооблачно – без осадков. 🌬 Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, с порывами до 15-20 м/с. 🌡Температура ночью около +8°С, днем +12+14 °С. #погода #blg
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