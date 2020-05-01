2 мая в Приамурье дожди и грозы

2 мая по северу области облачно с прояснениями, ночью – осадки, местами сильные, грозы, днем – осадки (дождь, мокрый снег) в отдельных районах. Ветер западный, северо-западный с порывами до 19-24 метров в секунду.

Температура ночью минус 1… плюс 4 градуса, местами до минус 6 градусов, днём плюс 5…10 градусов, местами около нуля. По южным районам ночью – без существенных осадков, местами гроза, днём – без осадков. Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный, с порывами до 19-24 метров в секунду. Температура ночью 4…9 градусов тепла, днём плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске ночью переменная облачность, днем малооблачно – без осадков. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью около плюс 8 градусов, днем плюс 12…14 градусов, сообщает в инстаграме Амургидрометцентр.