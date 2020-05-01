Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:28 0

Лидер профсоюзов Амурской области Александр Суворов уверен, что солидарность сильнее заразы

Лидер профсоюзов Амурской области Александр Суворов уверен, что солидарность сильнее заразы

Первомайская акция профсоюзов Амурской области проходит в интерактивной форме. Всех призывают проголосовать на сайте за резолюцию акции «Солидарность сильнее заразы». Эту тему сделал основной в своем первомайском обращении к амурчанам глава Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов.

«Присоединяйтесь к интерактивным формам демонстраций солидарности. Я уверен, что наши с вами единство и солидарность победят заразу, которую мы понимаем в широком смысле этого слова. Вместе мы с вами отстоим права человека труда», - обратился Александр Суворов к жителям области.

Главные требования профсоюзов в этом году - не допускать расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке в период нерабочих дней.

Федерация профсоюзов Якутии пригласила жителей республики присоединиться к профсоюзным акциям на специальной странице. "Мы заранее объявили конкурс видеороликов среди трудовых коллективов Якутии "Мир. Труд. Май" и получили более 80 работ. С большим удовольствием будем размещать их на нашей странице, и пусть это будет виртуальным парадом трудовых коллективов Якутии!", - рассказали в федерации профсоюзов.

Марафон первомайских поздравлений устроили журналисты холдинга PrimaMedia в Приморском крае. В течение двух часов по видеосвязи они выводили в прямой эфир жителей региона, политиков, бизнесменов, общественников, представителей трудовых коллективов предприятий Приморья.

В Камчатском крае первомайское онлайн-шествие уже прошло в формате презентаций видеороликов от предприятий и министерств региона. В Магадане пока только готовятся к празднику. Планируется, что в 17:00 (9:00 мск) по местному времени стартует онлайн-демонстрация. Поздравлять земляков будут руководители региона, почетные граждане, ветераны. В Сахалинской области и Хабаровском крае организации также поздравляют жителей на своих сайтах, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 72

#праздники

распечатать


Общество

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)
Общество

Со 2 мая в Приамурье начнут доставлять пенсии за выходные
Общество

Почта России рассказала, как амурские отделения работают в майские праздники
Власть 10

Валентина Калита в Первомай пожелала всем востребованности и оценки по достоинству
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь