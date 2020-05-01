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На авиабазе «Украинка» летчики учились аварийно покидать летящий вертолет

На авиабазе «Украинка» летчики учились аварийно покидать летящий вертолет
Фото: фото Минобороны РФ

Летчики дальневосточного соединения дальней авиации завершили практические тренировки по аварийному покиданию воздушного судна.

В Амурской области в авиационном соединении дальней авиации летный состав и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы завершили практические тренировки по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков.

Прыжки с парашютными системами «Арбалет» и парашютами «Д1-5у» выполнялись с вертолетов Ми-8 на высоте от 800 до 3000 метров.

В ходе тренировки отрабатывались нормативы по точности приземления на ограниченную площадку, а также производилась подготовка к выполнению повторного прыжка.

Всего в тренировке приняли участие более 50 летчиков, штурманов и авиационных спасателей соединения дальней авиации гарнизона «Украинка».

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год, сообщает телеканал «Звезда».

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#военные

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