В Амурской области при тушении пала пострадала пожилая женщина

30 апреля во время самостоятельного тушения пожара в Новорайчихинске пострадала женщина 1953 года рождения. С ожогами лица и верхних конечностей она доставлена в больницу поселка Прогресс.

30 апреля пал зашел на окраину поселка Новорайчихинск, загорелись пять бесхозных строений. Все силы были направлены на тушение и предотвращение перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки поселка. Усложнял работу подразделений сильный порывистый ветер. Пожарные боролись с огнем около шести часов. Всего в тушении было задействовано 51 человек и 13 единиц техники. Площадь горения сухостоя составила около 22 га.

Еще один крупный пал на площади около 150 га был ликвидирован в Зее вблизи микрорайона Таёжный. В тушении были задействованы 21 человек и три единицы техники.

За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 25 возгораний сухой растительности на общей площади более 348 га. Палы зарегистрированы в Магдагачинском, Ромненском, Свободненском, Михайловском, Серышевском, Завитинском, Бурейском, Сковородинском и Зейском районах, в городах Благовещенске, Сковородино, Белогорске, Шимановске, Свободном, Зее и пгт. Прогресс. Все палы были ликвидированы. В тушении было задействовано 209 человек личного состава пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин и 53 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 886 загораний сухой растительности на площади более 13600 га, в тушении которых было задействовано 5820 человек и 1328 единиц техники.

30 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 564 профилактических рейдов, составлен 41 протокол об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Амурской области вынесено 261 постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 598 000 рублей, установлено 90 виновников палов, лиц нарушающих порядок выжигания сухой растительности.

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 1 мая в Амурской области ожидается усиление ветра: на севере – северо-западного, на юге – южного, в порывах до 17-22 м/сек, в Благовещенске до 18 м/сек. Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что на территории Амурской области установлен особый противопожарный режим, а в Магдагачинском районе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Введены дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них - запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, введено усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Кроме этого, ужесточены и меры административного наказания, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.