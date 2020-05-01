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сегодня, 13:12 1

Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов на 6–8 мая

Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов на 6–8 мая
Фото: РИА Новости

Российские студенты продолжат учиться дистанционно в период между майскими праздниками. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

«Вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями — с 6 по 8 мая», — говорится в сообщении. Все студенты, преподаватели и сотрудники вузов должны соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты, сообщает РБК.

БГПУ также оповестил своих студентов в социальных сетях.

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С 6 ПО 8 МАЯ СТУДЕНТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ‼️⠀ ⠀ Минобрнауки России распространило апрельский режим обучения в вузах на период между майскими праздниками💻. ⠀ ⠀ Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями - с 6 по 8 мая👨🏻‍🎓. ⠀ ⠀ При этом студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и выполнять все рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции🏠. #БГПУ2020 #дистанционноеобучение

Публикация от БГПУ (@bgpu_info)

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#коронавирус #образование

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Потом можно подумать они выйдут на учебу

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