Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов на 6–8 мая

Российские студенты продолжат учиться дистанционно в период между майскими праздниками. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

«Вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями — с 6 по 8 мая», — говорится в сообщении. Все студенты, преподаватели и сотрудники вузов должны соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты, сообщает РБК.

БГПУ также оповестил своих студентов в социальных сетях.