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Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

1 мая, в день 75-й годовщины поднятия Знамени Победы над Рейхстагом, в Белогорске на 35-метровую высоту подняли увеличенную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в 1945 году войска первого Белорусского фронта приступили к штурму Рейхстага. Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше Рейхстага 1 мая по московскому времени.

Это было четвёртое по счёту знамя из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага.

В результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол Рейхстага, остался только каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закреплённое на восточной крыше Знамя, водружённое Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.


В 75-ю годовщину исторического события копия знамени площадью в почти 50 квадратных метров и поднята в центре Белогорска. Водружение официального символа Победы заняло около 20 минут. Значимое событие с 50-метровой высоты снял муниципальный квадрокоптер.

Развеваться Знамя Победы будет по 9 Мая. 10 мая над городом вновь поднимется флаг Белогорска. 12 июня, в День России, будет поднят государственный флаг Российской Федерации, сообщает пресс-служба Белогорска.

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1 мая, в день 75-летней годовщины поднятия Знамени Победы над Рейхстагом, в Белогорске на 35-метровую высоту подняли увеличенную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. ⠀ В ночь с 30 апреля на 1 мая в 1945 году войска первого Белорусского фронта приступили к штурму Рейхстага. Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше Рейхстага 1 мая по московскому времени. ⠀ Это было четвёртое по счёту знамя из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага. ⠀ В результате артобстрела был разрушен также стеклянный купол Рейхстага, остался только каркас. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закреплённое на восточной крыше Знамя, водружённое Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. ⠀ В 75-ю годовщину исторического события копия знамени площадью в почти 50 квадратных метров и поднята в центре Белогорска. Водружение официального символа Победы заняло около 20 минут. Значимое событие с 50-метровой высоты снял муниципальный квадрокоптер. ⠀ Развеваться Знамя Победы будет по 9 Мая. 10 мая над городом вновь поднимется флаг Белогорска. 12 июня, в День России, будет поднят государственный флаг Российской Федерации. #Белогорск #открытыймуниципалитет

Публикация от белогорск.рф (@belogorck.ru)

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#гороскоп на месяц #праздники

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