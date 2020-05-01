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В Белогорске горели многоквартирный дом, четыре гаража, две машины и коттедж

В Белогорске горели многоквартирный дом, четыре гаража, две машины и коттедж

В Белогорске по улице Авиационной вечером 30 апреля произошел крупный пожар. Возгорание ликвидировали 24 огнеборца. Видео опубликовал паблик @dtp_belogorsk.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в Белогорске поступило 30 апреля в 16:46. На момент прибытия первых пожарных подразделений горели кровля и наружная стена многоквартирного жилого дома, рядом стоящие четыре гаража, два автомобиля и коттедж. В тушении пожара было задействовано 24 человека личного состава и семь единиц техники. Рядом расположенные три жилых дома, три автомобиля и гараж пожарным удалось спасти. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Как сообщают подписчики в комментариях, это не первый крупный пожар в Белогорске за последнее время: горели многоквартирный жилой дом и база путевой машинной станции.

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#Белогорск #МЧС #пожары

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