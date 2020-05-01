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сегодня, 11:43 0

Почта России рассказала, как амурские отделения работают в майские праздники

Почта России рассказала, как амурские отделения работают в майские праздники

Для обеспечения доступности и качества услуг почтовой связи в праздничные дни Почта России установила специальный режим работы почтовых отделений. График доводит пресс-служба УФПС России по Амурской области.

1 и 9 мая являются выходными днями для почтовых отделений Дальнего Востока.

2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

В пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

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#праздники

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