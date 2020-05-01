Валентина Калита в Первомай пожелала всем востребованности и оценки по достоинству

Мэр Благовещенска Валентина Калита поздравила горожан с 1 Мая. Она подчеркнула, что этот праздник объединяет всех, и пожелала всем востребованности и оценки по достоинству.

«Примите поздравления с праздником Весны и Труда — 1 мая! Первомай всегда был и остается ярким событием в общественной жизни нашей страны. Этот праздник — символ единства людей разных поколений, профессий и званий. Какие бы изменения не происходили, 1 Мая, как праздник весны, мира и труда, останется нашей неизменной традицией и будет вселять в каждого из нас новые силы и светлые надежды.

В этот день мы отдаем дань уважения и признания человеку труда. Для людей старшего поколения этот день по-прежнему символизирует международную солидарность трудящихся, для молодежи — веру в безграничные возможности работающего человека и будущее России.

Желаю вам, уважаемые благовещенцы, чтобы ваши старания всегда были востребованы и оценены по достоинству! Мира, добра, здоровья и радости созидательного труда на благо Благовещенска, на благо России! С Днем 1 Мая!», приводит поздравительную речь мэра Благовещенска сайт городской администрации.