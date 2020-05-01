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сегодня, 11:35 11

Валентина Калита в Первомай пожелала всем востребованности и оценки по достоинству

Валентина Калита в Первомай пожелала всем востребованности и оценки по достоинству

Мэр Благовещенска Валентина Калита поздравила горожан с 1 Мая. Она подчеркнула, что этот праздник объединяет всех, и пожелала всем востребованности и оценки по достоинству.

«Примите поздравления с праздником Весны и Труда — 1 мая! Первомай всегда был и остается ярким событием в общественной жизни нашей страны. Этот праздник — символ единства людей разных поколений, профессий и званий. Какие бы изменения не происходили, 1 Мая, как праздник весны, мира и труда, останется нашей неизменной традицией и будет вселять в каждого из нас новые силы и светлые надежды.

В этот день мы отдаем дань уважения и признания человеку труда. Для людей старшего поколения этот день по-прежнему символизирует международную солидарность трудящихся, для молодежи — веру в безграничные возможности работающего человека и будущее России.

Желаю вам, уважаемые благовещенцы, чтобы ваши старания всегда были востребованы и оценены по достоинству! Мира, добра, здоровья и радости созидательного труда на благо Благовещенска, на благо России! С Днем 1 Мая!», приводит поздравительную речь мэра Благовещенска сайт городской администрации.

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#праздники

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    о господи

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    35 минут назад

    То что город в искусственных пробках мы оценили,спасибо за весёлое весну и лето! Ура!

  • Агамемнон

    Агамемнон
    27 минут назад

    Бабуля, уходи.. Ну прям неудобно уже за тебя

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    25 минут назад

    Моя вам оценка по достоинству, неудовлетворительно!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    21 минута назад

    Агамемнон

    Бабуля, уходи.. Ну прям неудобно уже за тебя



    Что вы тычете бабулями, а то старость по вам не властна, не красиво этим попрекать!

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    21 минута назад

    Чот прям смех побрал, сквозь слезы

  • Ox

    Ox
    20 минут назад

    Человек ещё способен к самокритике :)

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    "Следующий за ней уже не будет способен к самокритике)"

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    5 минут назад

    vertex

    "Следующий за ней уже не будет способен к самокритике)"



    Сто пудово! Сразу в лик святых.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 минуты назад

    Всё хуже и хуже, не лучше.

  • Пубернатар

    Пубернатар
    48 секунд назад

    КВЖД наса а не васа

    Всё хуже и хуже, не лучше.



    У наших отечественных центристов прям беда с чувством юмора и самоиронией.

    Посмеешься над Путиным по телевизору,Калиту уважать перестанут.

    При Ельцине такого бардака не было!))

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