Амурская область получила полмиллиарда на расселение из аварийного жилья

Депутаты Законодательного Собрания Амурской области перераспределили более миллиарда рублей. В апреле бюджет региона пополнился на 1 миллиард 312 миллионов рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислил 572 миллиона рублей, еще 115 миллионов поступили из федерального бюджета на создание комфортной городской среды в Тынде и Циолковском. Собственные доходы увеличились на 428 миллионов рублей.

Парламентарии поддержали представленные министерством финансов области предложения о распределении средств по следующим основным направлениям:

- на расселение из аварийного жилья - 837,4 миллиона рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома в поселке Бурея;

- на берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура в Благовещенске - 100 миллионов рублей;

- на улучшение материально-технической базы спортивных учреждений в муниципальных образованиях и завершение капитального ремонта стадиона в селе Ивановка Ивановского района - 15,3 миллиона рублей;

- на улучшение жилищных условий граждан отдельных категорий - 9,7 миллиона рублей, эти средства муниципалитеты смогут направить на предоставление единовременных выплат взамен бесплатных земельных участков;

- на проведение текущего или капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, - 4,6 миллиона рублей.

- на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, - 404 миллиона рублей.

Изменения в закон об областном бюджете утверждены в двух чтениях, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Амурской области.