Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 0

Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 479 человек

Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 479 человек
Фото: rbc.ru

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими выросло до 479 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Новых случаев заболевания по данным на утро 1 мая в Амурской области нет. Сутками ранее выявлено десять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 случаев новой коронавирусной инфекции,12 из которых завершились выздоровлением, 44 – продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (9 человек), Тынды (8 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), пгт. Прогресс (1 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (1 человек).

По состоянию на 30 апреля на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено 11 045 исследований, в том числе за последние сутки – 372. На изоляции по месту жительства находится 417 человек, в изоляторах – 62.

Просмотров всего: 509

#коронавирус

распечатать


Экономика

Амурская область получила полмиллиарда на расселение из аварийного жилья
Коронавирус 1

Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая
Коронавирус 12

Премьер-министр России Мишустин заболел коронавирусом
Коронавирус 1

Губернатор Приамурья: налоговые ставки понизятся для 20 тысяч предпринимателей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь