Число амурчан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, выросло до 479 человек

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими выросло до 479 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Новых случаев заболевания по данным на утро 1 мая в Амурской области нет. Сутками ранее выявлено десять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 случаев новой коронавирусной инфекции,12 из которых завершились выздоровлением, 44 – продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (29 человек), Белогорска (9 человек), Тынды (8 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), пгт. Прогресс (1 человек), Завитинского района (1 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (1 человек).

По состоянию на 30 апреля на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено 11 045 исследований, в том числе за последние сутки – 372. На изоляции по месту жительства находится 417 человек, в изоляторах – 62.