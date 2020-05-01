Налоговая служба: деньги на выплаты по 12 тысяч рублей на сотрудника начнут поступать с 18 мая

Малый и средний бизнес получит субсидии в полном объеме, даже если сотрудники таких предприятий переведены на полставки. А индивидуальные предприниматели без сотрудников могут получить выплаты для себя, пояснили на вебинаре Торгово-промышленной палаты.

Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в 12 130 рублей на каждого сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени. Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук.

Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Деньги можно потратить на свое усмотрение: на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и прочее.

Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:

состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;

указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей (постановления № 434, 479, 540);

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тысяч рублей без учета пени и штрафов по состоянию на 1 марта;

не увольнять более 10 % сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90 % от этого показателя в марте.

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ - 12 130 рублей, пояснила замглавы ФНС. Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. «Если у ИП нет наемных работников, он получит субсидию на себя в размере 12 130 рублей за каждый месяц», — уточнила замглавы ФНС.

Позитивная новость в том, что субсидия выплачивается в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день. «Неважно, сколько человек работал за месяц — даже если один день, субсидия будет выдана в полном объеме, если он штатный сотрудник», — подчеркнула Бондарчук. Это означает, что на каждого сотрудника, переведенного на полставки или ⅔ ставки из-за вынужденного простоя, предприятие все равно получит по 12 130 рублей.

Сохранение занятости на предприятии ФНС проконтролирует на основании данных Пенсионного фонда (ПФР). Каждый месяц предприятия должны сдавать в ПФР отчетность по форме СЗВ-М, где отражены данные об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель — до 15 мая. «Мы никаких корректировок в отчетность не вносим, для нас это — истина в последней инстанции», — подчеркнула замглавы ФНС.

Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными на март, подчеркнула Бондарчук. Из этого следует, что нельзя, например, в апреле уволить до 10 % сотрудников и в мае — еще 10 % и все равно получить субсидию.

Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. «Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом, подать заявление нужно в налоговый орган по месту жительства», — пояснила Бондарчук. На выплаты за апрель заявления будут принимать с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Налоговые органы проверят, соответствует ли заявитель всем критериям, и уточнят в банке, действительно ли указанный в заявлении счет принадлежит данной организации или ИП. Субсидии можно получить за оба месяца, если весь период соблюдать все условия.

Выплаты начнутся после 18 мая. «Это связано именно со сроками предоставления отчетности о численности сотрудников за апрель в ПФР», — пояснила замглавы ФНС. Деньги должны поступить на счет через Федеральное казначейство не позднее трех рабочих дней после одобрения заявления. Субсидии никакими налогами не облагаются, сообщает РБК.

В Амурской области информация о помощи бизнесу собрана в едином разделе для предпринимателей ковид.амурбизнес28.рф. Кроме этого, на странице есть возможность в один клик узнать на какие меры поддержки может претендовать отдельно взятая организация.