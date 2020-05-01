В Благовещенске на площади ОКЦ просела плита, под которой находится тепловой канал

Обновлено: 12:04



В информационном паблике @scaner28 опубликовано фото, на котором видно, что на парковке Общественно-культурного центра Благовещенска просела плита. Директор Надежда Багрова подтвердила данный факт.

«Это последствия паводка 2013 года. Плиты начали проседать со стороны улицы Трудовой. Как говорят строители, там под парковкой находится тепловой канал. Он был засыпан при строительстве, но грунт, видимо, просел. Ситуация усугубилась в 2019 году после ливневых дождей. Мы подготовили обращение к администрации Благовещенска, собственными силами здесь мы не справимся», — рассказала Надежда Багрова.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, сегодня на место выедут специалисты, будет обеспечена безопасность просевшего участка. Управление капстроительства проведет оценку объема необходимых восстановительных работ. Работы по устранению проседания плиты будут проведены в ближайшие сроки.

В полдень 1 мая место огородили.