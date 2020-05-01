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В Благовещенске на площади ОКЦ просела плита, под которой находится тепловой канал

В Благовещенске на площади ОКЦ просела плита, под которой находится тепловой канал

Обновлено: 12:04

В информационном паблике @scaner28 опубликовано фото, на котором видно, что на парковке Общественно-культурного центра Благовещенска просела плита. Директор Надежда Багрова подтвердила данный факт.

«Это последствия паводка 2013 года. Плиты начали проседать со стороны улицы Трудовой. Как говорят строители, там под парковкой находится тепловой канал. Он был засыпан при строительстве, но грунт, видимо, просел. Ситуация усугубилась в 2019 году после ливневых дождей. Мы подготовили обращение к администрации Благовещенска, собственными силами здесь мы не справимся», — рассказала Надежда Багрова.

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🚧Перед тем как парковать автомобиль на стоянке ОКЦ проявите бдительность, так как там замечен сдвиг плиты. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #поломка #плохаядорога #окцблаговещенск #благовещенск

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, сегодня на место выедут специалисты, будет обеспечена безопасность просевшего участка. Управление капстроительства проведет оценку объема необходимых восстановительных работ. Работы по устранению проседания плиты будут проведены в ближайшие сроки.

В полдень 1 мая место огородили.

Просмотров всего: 1633

#наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Suvorik

    Suvorik
    1 час назад

    Скоро весь город провалится. Что не новость, так что-нибудь ломается, рушится

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    1 час назад

    А не связано это как-то с событиями на мосту через З? Заговор плит???

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    1 час назад

    Просела плита-куда смотрит КалитА?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    Это последствия качественного строительства и добросовестной приемки

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    На амуринфЕПросела плита-куда смотрит КалитА?


    +146%

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Бабушка, уходи. Плиты кричат тебе об этом

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    огого

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    1 час назад

    Медленно но верно уходим вместе с плитами

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    кома единороссовской власти-всё ужасно

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