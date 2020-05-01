В Приамурье проведена перегруппировка пожарных частей

Благовещенские огнеборцы усилили зазейскую группировку. В случае экстренной ситуации тяжелая техника не сможет проехать по поврежденному мосту через Зею, поэтому в пожарную часть № 41 села Усть-Ивановка было решено перебросить сотрудников федеральной противопожарной службы. Там создан временный пост.



С 26 апреля введены ограничения по передвижению транспорта по автомобильному мосту через реку Зею — проезд транспорта массой свыше 3,5 тонн запрещен. Временный дополнительный пост был выставлен за Зеей для усиления защиты населенных пунктов Благовещенского района.



В общей сложности для предупреждения и тушения пожаров и палов были переброшены дополнительные группировки пожарных в восемь районов области — в Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский, Свободненский, Шимановский, Серышевский, Мазановский, Ромненский.

В 19 муниципальных образованиях выставлены временные пожарные посты с количеством 62 человека и 13 единиц техники.

В Натальино Благовещенского района помощь прибыли огнеборцы из Новопетровки, в Сосновку — группа оперативного реагирования из поселка Серышево, а прикрывать Рогозовку, Высокое, Климовку и Вознесеновку будут пожарные из Поздеевки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.



На мосту через Зею на полосе въезда в Благовещенск просела плита перекрытия, 26 апреля был введен режим ЧС локального характера в границах моста. В понедельник, 27 апреля было введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.