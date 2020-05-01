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В Приамурье проведена перегруппировка пожарных частей

В Приамурье проведена перегруппировка пожарных частей

Благовещенские огнеборцы усилили зазейскую группировку. В случае экстренной ситуации тяжелая техника не сможет проехать по поврежденному мосту через Зею, поэтому в пожарную часть № 41 села Усть-Ивановка было решено перебросить сотрудников федеральной противопожарной службы. Там создан временный пост.

С 26 апреля введены ограничения по передвижению транспорта по автомобильному мосту через реку Зею — проезд транспорта массой свыше 3,5 тонн запрещен. Временный дополнительный пост был выставлен за Зеей для усиления защиты населенных пунктов Благовещенского района.

В общей сложности для предупреждения и тушения пожаров и палов были переброшены дополнительные группировки пожарных в восемь районов области — в Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский, Свободненский, Шимановский, Серышевский, Мазановский, Ромненский.

В 19 муниципальных образованиях выставлены временные пожарные посты с количеством 62 человека и 13 единиц техники.

В Натальино Благовещенского района помощь прибыли огнеборцы из Новопетровки, в Сосновку — группа оперативного реагирования из поселка Серышево, а прикрывать Рогозовку, Высокое, Климовку и Вознесеновку будут пожарные из Поздеевки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

На мосту через Зею на полосе въезда в Благовещенск просела плита перекрытия, 26 апреля был введен режим ЧС локального характера в границах моста. В понедельник, 27 апреля было введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.

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#пожары

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    чем дальше-тем страшнее

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    В случае экстренной ситуации тяжелая техника не сможет проехать по поврежденному мосту через Зею



    Через Свободный можно проехать.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Какой Свободный? Всю жизнь через белогорьевский ж-д мост ездили. Да и через этот , благовещенский мост, в случае крайней необходимости проедут. Такштааа..., без паники.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    ямщик

    Какой Свободный? Всю жизнь через белогорьевский ж-д мост ездили. Да и через этот , благовещенский мост, в случае крайней необходимости проедут. Такштааа..., без паники.



    А мы без паники. Пожарные машины и на жд платформах можно перевезти. А вот когда и седанам запретят проезжать, вот тогда подтопленцы из Владимировки загрустят.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Такие ситуации всегда возникают внезапно, как приход очередного времени года))

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    интересно, вернуть автомобильное покрытие на ж/д мост очень сложно или нет? и насколько дорого?

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