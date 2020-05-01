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сегодня, 07:27 6

Премьер-министр России Мишустин заболел коронавирусом

Премьер-министр России Мишустин заболел коронавирусом
Фото: www.kremlin.ru

У премьер-министра России диагностирован коронавирус. Об этом 30 апреля Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту страны. По требованиям Роспотребнадзора глава правительства ушел на самоизоляцию. Исполнять обязанности премьер-министра будет его заместитель Андрей Белоусов.

«Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – подчеркнул Мишустин. При этом он пообещал, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а сам намерен поддерживать активные контакты с министрами по телефону и видеосвязи.

В ответ Владимир Путин отметил, что от произошедшего со вторым лицом государства не застрахован никто – правительство и сотрудники администрации президента в этом плане находятся в зоне особого риска. Как бы они ни старались ограничивать контакты, при подготовке решений все равно без прямого общения с людьми не обойтись.

«Надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили на совещании. (...) Без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься», – сказал президент и пожелал премьеру выздоровления.

Председатель правительства обратился к гражданам, попросив их максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. «Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги. Прошу вас всех помнить, что сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул Михаил Мишустин.

На время болезни он предложил исполняющим обязанности председателя правительства своего первого заместителя Андрея Белоусов. Владимир Путин поддержал и подписал соответствующий указ, сообщила Российская газета.

Как отмечает «Коммерсант», об опасной болезни премьер-министра России впервые в российской и советской истории граждане узнали сразу. Информация о происходящем была обнародована после решения врачей о его госпитализации: такое происходит впервые.

По данным издания, в правительстве, помимо Михаила Мишустина, также есть зараженные вирусом COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома. Сам премьер-министр, с которым связался «Ъ», подтвердил, что чувствует себя нездоровым. По данным «Ъ», из симптомов заболевания у него – высокая температура.

В пресс-службе правительства сообщили, что дополнительное тестирование предстоит всем контактировавшим с Михаилом Мишустиным в последнее время, они перейдут в режим изоляции.

Россия находится на восьмом месте по числу заразившихся коронавирусом. Он диагностирован у 106 498 человек (прирост за сутки составил 7,1 %, почти 40 % новых заболевших не имеют симптомов), почти 12 тысяч из них вылечились. Более тысячи пациентов умерли.

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#здоровье #коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    54 минуты назад

    Писец мишуткам, пусть всю едрисню перезаражает до смерти...

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    44 минуты назад

    Прям перед первомаем,чет власть перегнула...уже не знает как удержать людей на праздники (что бы сидели дома)..в ход пошла тяжелая артиллерия...

    Здоровья вам боевой наш премьер министр...ждем после праздников на работу

  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    Амурчанин28

    Прям перед первомаем,чет власть перегнула...уже не знает как удержать людей на праздники (что бы сидели дома)..в ход пошла тяжелая артиллерия...



    "Очередная многоходовочка спрута?"

  • Демидыч

    Демидыч
    34 минуты назад

    видно не соблюдал самоизоляцию

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    27 минут назад

    это из за того что он жирный! и спортом не занимается

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    23 минуты назад

    Пусть выздоравливает.

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