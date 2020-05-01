Премьер-министр России Мишустин заболел коронавирусом

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«Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – подчеркнул Мишустин. При этом он пообещал, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а сам намерен поддерживать активные контакты с министрами по телефону и видеосвязи.

В ответ Владимир Путин отметил, что от произошедшего со вторым лицом государства не застрахован никто – правительство и сотрудники администрации президента в этом плане находятся в зоне особого риска. Как бы они ни старались ограничивать контакты, при подготовке решений все равно без прямого общения с людьми не обойтись.

«Надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили на совещании. (...) Без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься», – сказал президент и пожелал премьеру выздоровления.

Председатель правительства обратился к гражданам, попросив их максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. «Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги. Прошу вас всех помнить, что сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул Михаил Мишустин.

На время болезни он предложил исполняющим обязанности председателя правительства своего первого заместителя Андрея Белоусов. Владимир Путин поддержал и подписал соответствующий указ, сообщила Российская газета.

Как отмечает «Коммерсант», об опасной болезни премьер-министра России впервые в российской и советской истории граждане узнали сразу. Информация о происходящем была обнародована после решения врачей о его госпитализации: такое происходит впервые.

По данным издания, в правительстве, помимо Михаила Мишустина, также есть зараженные вирусом COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома. Сам премьер-министр, с которым связался «Ъ», подтвердил, что чувствует себя нездоровым. По данным «Ъ», из симптомов заболевания у него – высокая температура.

В пресс-службе правительства сообщили, что дополнительное тестирование предстоит всем контактировавшим с Михаилом Мишустиным в последнее время, они перейдут в режим изоляции.

Россия находится на восьмом месте по числу заразившихся коронавирусом. Он диагностирован у 106 498 человек (прирост за сутки составил 7,1 %, почти 40 % новых заболевших не имеют симптомов), почти 12 тысяч из них вылечились. Более тысячи пациентов умерли.