Выбор читателей за 30 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 30 апреля.

Благовещенец, у которого подтвердился диагноз коронавируса, покинул больницу и заразил свою семью. Через два дня его нашли и вернули в медицинское учреждение. Тесты членов его семьи, включая месячного младенца, показали положительный результат на COVID-19.

В Тынде скончалась пожилая женщина, у которой был подтвержден диагноз COVID-19. Женщине было 83 года. Подъезд, где она жила, закрыт на изоляцию и охраняется полицией.

В Амурской области зарегистрировали десять новых случаев коронавируса. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 зараженных. Об этом губернатор сообщил после заседания оперативного штаба 30 апреля.

В областном центре Приамурья возможно полное перекрытие моста через Зею с 1 по 5 мая. Об этом сообщили в благовещенской мэрии.