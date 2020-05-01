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Выбор читателей за 30 апреля

Выбор читателей за 30 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 30 апреля.

В Благовещенске выявлен семейный очаг заражения коронавирусом

Благовещенец, у которого подтвердился диагноз коронавируса, покинул больницу и заразил свою семью. Через два дня его нашли и вернули в медицинское учреждение. Тесты членов его семьи, включая месячного младенца, показали положительный результат на COVID-19.

В Амурской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тынде скончалась пожилая женщина, у которой был подтвержден диагноз COVID-19. Женщине было 83 года. Подъезд, где она жила, закрыт на изоляцию и охраняется полицией.

Василий Орлов: ситуация на территории Амурской области ухудшается (видео)

В Амурской области зарегистрировали десять новых случаев коронавируса. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 56 зараженных. Об этом губернатор сообщил после заседания оперативного штаба 30 апреля.

В Благовещенске с 1 по 5 мая возможно полное перекрытие моста через Зею

В областном центре Приамурья возможно полное перекрытие моста через Зею с 1 по 5 мая. Об этом сообщили в благовещенской мэрии.

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#Обзор #интернет #СМИ

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