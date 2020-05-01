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сегодня, 08:03 2

Конкурсные процедуры и госэкспертиза для капремонта моста через Зею в Благовещенске могут затянуться до сентября

Конкурсные процедуры и госэкспертиза для капремонта моста через Зею в Благовещенске могут затянуться до сентября

К 1 сентября должно завершиться изготовление проектной документации, после чего будет получена госэкспертиза на капитальный ремонт старого моста. Такие планы озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов в отношение моста через Зею. Предварительная стоимость работ составит 2 миллиарда рублей.

Продолжается работа правительства региона с федеральными министерствами после совещания с Президентом России Владимиром Путиным. Совещание главы государства с губернаторами и руководителями федеральных ведомств прошло 27 апреля в режиме ВСК. Оно было посвящено ситуации с паводками и пожарами в регионах. Губернатор Приамурья Василий Орлов поднял также тему ремонте старого моста через Зею, строительства нового, а также восстановление региональных дорог после паводков 2018-2019 годов.

«У нас задача к 1 сентября завершить изготовление проектной документации и получение госэкспертизы на капитальный ремонт старого моста, предварительная стоимость составит 2 миллиарда рублей. Мы рассчитываем на поддержку Минтранса России», - пояснил губернатор Василий Орлов.

Работы планируют начать уже в этом году.

Кроме того, по поручению Президента Владимира Путина Минтранс России активно прорабатывает вопрос о выделении 5 миллиардов рублей в этом году для Амурской области, чтобы приступить к строительству нового моста через Зею.

При этом Амурской области уже выделено 300 миллионов из 2 миллиардов, которые регион запрашивал на восстановление дорог после паводка. Работа по выделению дополнительных средств не прекращается.

«Сейчас будет все зависеть от того, сколько подрядчики, работающие на территории Амурской области, смогут освоить в этом году», - сообщил глава Приамурья.

Ранее на полосе въезда в город просела плита перекрытия, 26 апреля был введен режим ЧС локального характера в границах моста. В понедельник, 27 апреля было введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    почему так долго?

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    34 минуты назад

    А 44-ФЗ быстро ничего сделать не даст, тем более с таким проектом

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