Губернатор Приамурья: налоговые ставки понизятся для 20 тысяч предпринимателей

В Приамурье состоялась III онлайн-конференция «Бизнес и власть». Она собрала на одной площадке более 80 предпринимателей и 20 представителей органов власти, а также профильных ведомств. Участие в диалоге приняли губернатор Приамурья Василий Орлов, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова, специалисты министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, сотрудники регионального управления ФНС, а также представители кредитных организаций.

«Ситуация остается непростой и с каждым днем мы острее понимаем необходимость оказания эффективных мер поддержки для малого бизнеса и крупных предприятий. На уровне федерации уже разрабатывается третий пакет таких мер, поэтапно разрабатываем и подключаем механизмы поддержки на региональном уровне. Уже сейчас мы можем говорить о налоговых преференциях для бизнеса из областного бюджета в размере 1,1 миллиарда рублей. Ставки понизятся для 20 тысяч амурских предпринимателей. Вполне возможно, что количество мер и объем средств на них будет увеличиваться в дальнейшем. Помочь сразу всем сложно, поэтому в первую очередь мы акцентируем внимание на тех, кто наиболее пострадал в текущем режиме ограничений. Соответствующий перечень на федеральном и региональном уровнях разработан и постоянно дополняется», - отметил Василий Орлов.







Результаты мониторинга показывают, что амурские предприниматели за последнее время стали активнее пользоваться как федеральными, так и региональными мерами поддержки. Отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов получили почти 5900 субъектов МСП, более 150 организаций воспользовалось так называемыми «кредитными каникулами». Число получателей услуг в сфере занятости достигло 2500 человек. Наиболее востребованными стали такие направления, как переобучение и повышение квалификации, а также организация общественных работ. Совершенствуется механизм выдачи льготных кредитов под 0 % - одобрение по ним получили 25 компаний на общую сумму 39 миллионов рублей. С 18 мая в региональном отделении УФНС начнут принимать заявления на получение грантов на оплату труда.







«Среди региональных мер наиболее приоритетными для нас остаются механизмы прямой финансовой поддержки. С мая администрации муниципалитетов начнут принимать заявки на получение единовременной выплаты – на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Для наиболее пострадавших видов предпринимательской деятельности займы по ставке от 1% предоставляет Амурская микрокредитная компания. Программа действует недавно, однако там уже получено 18 заявок на сумму почти 28 миллионов рублей. Льготные 3-6 % возможны также для тех компаний, выручка которых снизилась на треть и более. Расширяет линейку услуг Гарантийный фонд – предпринимателям доступны пролонгация или реструктуризация действующих кредитов, обеспеченных поручительством Фонда, а также расширение направлений расходования заемных средств в рамках поручительства», - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.







Главной особенностью встреч такого формата является возможность для каждого задать актуальные вопросы напрямую руководителям министерств и ведомств. В этот раз на обсуждение вынесли порядка 30 разных тем. Основные из них касались возобновления международного экспорта, возможность отсрочки по ключевым для бизнеса платежам и уточнения по получению адресных мер поддержки.







Все вопросы после каждой видеоконференции обрабатываются и размещаются в открытом доступе с развернутыми ответами профильных специалистов в едином разделе для предпринимателей ковид.амурбизнес28.рф. Кроме этого, на странице есть возможность в один клик узнать на какие меры поддержки может претендовать отдельно взятая организация.







Онлайн-конференция «Бизнес и власть» стала третьей по счету. До этого с определенной периодичностью они проводились 9 и 16 апреля. Планируется, что следующая встреча пройдет в том же формате 7 мая, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.