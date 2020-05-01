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Губернатор Приамурья Василий Орлов поздравил жителей региона с 1 Мая

Губернатор Приамурья Василий Орлов поздравил жителей региона с 1 Мая

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к жителям региона с поздравлением. Он подчеркнул, что празднование проходит в непростое время.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда. Первомай всегда символизировал единство, право людей на честный труд, стремление к миру и созиданию. Мы встречаем праздник в непростое время. Перед нами - новые вызовы. Мы мобилизовали все ресурсы, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции. В этот раз Первомай проходит без митингов и праздничных шествий. Я очень рассчитываю на ваше понимание и поддержку всех вынужденных мер. Нет никаких сомнений, что нам удастся справиться с этой напастью. Главное - действовать сообща, - отметил Василий Орлов. - Поздравляю вас с днем Весны и Труда. Желаю вам счастья, душевного спокойствия, терпения оптимизма и новых успехов в той работе, которую вы для себя выбрали. С праздником вас!»

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#губернатор #коронавирус #праздники

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