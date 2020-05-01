Автомобильный мост через Зею планируют капитально отремонтировать

2 миллиарда рублей - такова предварительная стоимость капитального ремонта моста через Зею. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Продолжается работа правительства региона с федеральными министерствами после совещания с Президентом России Владимиром Путиным. Совещание главы государства с губернаторами и руководителями федеральных ведомств прошло 27 апреля в режиме ВСК. Оно было посвящено ситуации с паводками и пожарами в регионах. Губернатор Приамурья Василий Орлов поднял также тему ремонте старого моста через Зею, строительства нового, а также восстановление региональных дорог после паводков 2018-2019 годов.

«У нас задача к 1 сентября завершить изготовление проектной документации и получение госэкспертизы на капитальный ремонт старого моста, предварительная стоимость составит 2 миллиарда рублей. Мы рассчитываем на поддержку Минтранса России», - пояснил губернатор Василий Орлов.

Работы планируют начать уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, по поручению Президента Владимира Путина Минтранс России активно прорабатывает вопрос о выделении 5 миллиардов рублей в этом году для Амурской области, чтобы приступить к строительству нового моста через Зею.

При этом Амурской области уже выделено 300 миллионов из 2 миллиардов, которые регион запрашивал на восстановление дорог после паводка. Работа по выделению дополнительных средств не прекращается.

«Сейчас будет все зависеть от того, сколько подрядчики, работающие на территории Амурской области, смогут освоить в этом году», - сообщил глава Приамурья.

Ранее сообщалось, что на полосе въезда в город просела плита перекрытия, 26 апреля был введен режим ЧС локального характера в границах моста. В понедельник, 27 апреля, с 10:00 введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов. Возникли пробки.