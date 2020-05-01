Астрологический прогноз на 1 мая: Стрельцам необходим отдых, Близнецам стоит держать себя в руках

Восход Солнца: 05:04

Заход Солнца: 19:49

Солнце в Тельце.

Овен. Вы можете ощутить дефицит признания и понимания, оказаться во власти негативных эмоций, зависти, ревности. Имейте в виду, что сильнодействующие препараты следует принимать в экстремальных случаях.

Телец. Помните, что большие проблемы не страшнее маленьких, если Вы будете находиться в правильном настрое. Судьба предоставит вам возможность уладить проблему, которая долгое время мешала Вам наслаждаться жизнью.

Близнецы. Астрологи советуют Близнецам сегодня оставить все на своих местах, даже если возникнет сильное искушение что-то в работе изменить, модернизировать и так далее. Держите себя в руках, даже если босс совсем уж наглеет и заваливает Вас заданиями, которые выполнить одному в такой срок нереально. Работайте в комфортном темпе и не думайте о фантастических дедлайнах.

Рак. Приятные новости будут ожидать Вас на работе, возможно, долгожданное финансовое поощрение за отличную работу. Эмоциональная стабильность в этот день приведет Вас к успеху. Старайтесь любой ценой держать свои чувства под контролем, сосредоточившись на работе.

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Лев. Не самое лучшее время для шоппинга, деньги лучше держать при себе, а на работе не ввязывайтесь в неприятности, которые Вас не касаются. Астрологи призывают Львов выделить время на развлечения и отдых, Вы сможете провести время и с пользой, и с удовольствием!

Дева. Важные люди окажут Вам поддержку, Вы сможете гораздо быстрее, чем рассчитывали, прийти к успеху! Держите язык за зубами, когда дело доходит до шуток на грани фола. В эту пятницу Ваша язвительность может кого-то задеть.

Весы. Астрологи советуют быть очень сдержанным с близкими, возрастает вероятность ссор, которые сильно подпортят отношения. Не делайте зла окружающим, чтобы и самим от зла не пострадать.

Скорпион. На этот день подвиги не запланированы, у Вас будет время на себя, свое здоровье, этим шансом стоит обязательно воспользоваться. На Вас будут обращать внимание больше, чем обычно, поэтому вечер не обойдется без необременительного флирта и интересных знакомств.

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Стрелец. Нельзя только работать, нужен отдых! И конкретно сегодня хорошим вариантом может стать просмотр комедии. Перестаньте корить себя за большие и маленькие ошибки, ведь Вы усвоили урок и можете двигаться дальше.

Козерог. Не думайте так много, иначе пропустите момент, когда надо действовать. Попробуйте освоить новую сферу или новый навык, звезды уверены, что Вы сможет в короткие сроки достигнуть прогресса.

Водолей. Не исключено, что люди вокруг, особенно близкие, будут настроены враждебно. Не портите себе настроения и удалитесь, чтобы делать то, что вам нравится. День будет удачным и насыщенным для творческих личностей, идеи, которые придут Вам в голову, требуют тщательного анализа всех нюансов.

Рыбы. Период благоприятен для лечения и проведения медицинских процедур. Хорошее время для обновления гардероба и внешности. Постарайтесь мыслить в позитивном ключе, помните, что все неприятности имеют временный характер.

Астролог: Вальдемар Небоходцев