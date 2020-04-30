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30апреля
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сегодня, 22:10 1

Два специалиста Росреестра в Благовещенске пойдут под суд

Два специалиста Росреестра в Благовещенске пойдут под суд

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух специалистов - государственных регистраторов отдела регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Амурской области. Следствие выявило, что государственные регистраторы в период с 2015 по 2019 годы получили взятки за ускорение совершения сделок.

Преступные действия установили и пресекли сотрудники УМВД России по Амурской области в ходе оперативных мероприятий.

Уголовные дела расследовались следственным отделом по Благовещенску СУ СК РФ по Амурской области.

Действия одного специалиста квалифицированы как получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере. Общий размер взятки составил 98 тысяч рублей.

Действия второго специалиста квалифицированы как получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенные в крупном размере. Общий размер взятки составил 155 тысяч рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовные дела рассмотрит по существу Благовещенский городской суд.

За совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, сообщает прокуратура Амурской области.

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    53 минуты назад

    за кражу миллиардов дают условный срок

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