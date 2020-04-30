Мэр Тынды обратилась к горожанам с экстренным сообщением о коронавирусе

Мэр Тынды Марина Михайлова 30 апреля выступила перед горожанами с экстренным обращением, в котором призвала неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Если число случаев будет расти, мэр планирует ужесточить режим.

«По случаю на Амурской, 29. Там снимали квартиру шестеро командировочных. Приехали они 30 марта. То есть, инкубационный период они здесь пережили. Есть все основания полагать, что заразу они подцепили именно в Тынде. Каждый из нас может быть бессимптомным носителем заболевания, - предупредила мэр Тынды Марина Михайлова. - Шесть человек у нас сегодня в изоляторе, восемь в инфекционном госпитале. Взяты пробы дополнительно - у уборщицы, которая усиленно дезинфицирует этот подъезд, и у остальных контактных - это больше 40 человек».

30 апреля стало известно, что в Тынде скончалась пожилая женщина, у которой был подтвержден диагноз COVID-19. Женщине было 83 года. Подъезд, где она жила, закрыт на изоляцию и охраняется полицией.

В Тынде также введен запрет на заселение постояльцев в гостиницы и хостелы. Дачный маршрут, который планировали запустить 15 мая, также отменен до нормализации эпидобстановки в городе.

Сегодня на карантине находятся все жильцы одного из подъездов дома по улице Амурская, 29, в котором проживает 20 человек.

Им запрещено выходить на улицу, чтобы не стать потенциальными источниками заражения. Подъезд находится под охраной сотрудников полиции.

Продукты питания жителям изолированного подъезда будут доставлять волонтеры, сообщает пресс-служба местной администрации.

Ранее сообщалось, что въезд в Тынду могут ограничить по аналогии со Свободным.