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30апреля
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сегодня, 21:25 0

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Фото: kubnews.ru

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний. Смертность таких пациентов почти на 40 процентов выше нормы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет, выпущенный группой экспертов из организации ISARIC.

Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39 процентов выше средней. Также намного чаще летальным исходом заканчиваются случаи заражения больных ожирением (на 37 процентов) и заболеваниями сердца (на 31 процент).

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