Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39 процентов выше средней. Также намного чаще летальным исходом заканчиваются случаи заражения больных ожирением (на 37 процентов) и заболеваниями сердца (на 31 процент).

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.

В то же время менее 10 процентов тех, кто заразился коронавирусом, составляют активные курильщики, однако в процентном соотношении доля курящих среди населения намного превышает эту цифру.

На данный момент в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Около 224 тысяч человек скончались в результате пандемии, сообщает Lenta.ru.