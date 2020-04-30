В Благовещенске объявился владелец найденной на днях крупной суммы денег
В Благовещенске нашелся владелец крупной суммы денег, которую сдал в полицию прохожий, обнаруживший сверток на улице. В тот же день — 29 апреля благовещенский предприниматель увидел объявление в соцсетях и обратился в полицию.
Как выяснилось, собрав дневную выручку, он направился к автомобилю, и при посадке в транспортное средство обронил пакет с деньгами. Мужчина назвал точную сумму денежных средств, в чем они находились. А также указал район, где он мог их потерять.
Полицейские проверили достоверность данной информации, в том числе с использованием записей с камер наружного видеонаблюдения. 72 тысячи рублей возвращены законному владельцу.
Предприниматель поблагодарил сотрудников и мужчину, который нашел деньги и сдал их в полицию, сообщает УМВД России по Амурской области.
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