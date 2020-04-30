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сегодня, 21:06 13

В Благовещенске объявился владелец найденной на днях крупной суммы денег

В Благовещенске объявился владелец найденной на днях крупной суммы денег

В Благовещенске нашелся владелец крупной суммы денег, которую сдал в полицию прохожий, обнаруживший сверток на улице. В тот же день — 29 апреля благовещенский предприниматель увидел объявление в соцсетях и обратился в полицию.

Как выяснилось, собрав дневную выручку, он направился к автомобилю, и при посадке в транспортное средство обронил пакет с деньгами. Мужчина назвал точную сумму денежных средств, в чем они находились. А также указал район, где он мог их потерять.

Полицейские проверили достоверность данной информации, в том числе с использованием записей с камер наружного видеонаблюдения. 72 тысячи рублей возвращены законному владельцу.

Предприниматель поблагодарил сотрудников и мужчину, который нашел деньги и сдал их в полицию, сообщает УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 3050

#происшествия

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Пива хоть поставил мужику? Или зажлобил?

  • lev4ik

    lev4ik
    47 минут назад

    229 ГК РФ. Нашедший может и до 20% потребовать. И будет прав,по-моему.

  • С.....Й

    С.....Й
    12 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    12 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    12 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    12 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    12 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    11 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    11 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    11 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    11 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    11 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

  • С.....Й

    С.....Й
    10 минут назад

    Да, отблагодарил! Сказал что я красавчик! И мне 10 тыс. перевел!Поступил по совести и на ровном месте 10к поднял) А те кто писал что я дурак и т.д. бог им судья! А я морально и духовно чист)))

    На чужом горе, счастья не построишь!!!

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