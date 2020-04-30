В Благовещенске объявился владелец найденной на днях крупной суммы денег

Как выяснилось, собрав дневную выручку, он направился к автомобилю, и при посадке в транспортное средство обронил пакет с деньгами. Мужчина назвал точную сумму денежных средств, в чем они находились. А также указал район, где он мог их потерять.



Полицейские проверили достоверность данной информации, в том числе с использованием записей с камер наружного видеонаблюдения. 72 тысячи рублей возвращены законному владельцу.



Предприниматель поблагодарил сотрудников и мужчину, который нашел деньги и сдал их в полицию, сообщает УМВД России по Амурской области.