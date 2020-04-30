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30апреля
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Детям-сиротам помогут отремонтировать жилье

Закон, устанавливающий дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принят амурским парламентом. Документ поддержали 26 народных избранников.

Нововведение позволит детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет бюджетных средств отремонтировать жилье, которое принадлежит им на праве собственности и расположено на территории Амурской области. В законе указано, что дополнительная поддержка будет предоставляться однократно при наличии в собственности нескольких жилых помещений – по выбору собственника, не ранее чем за полтора года до прекращения над ними опеки (попечительства) или пребывания их в интернате.

«Мы часто видим, что, к тому времени как сирота достигает 18-летия, становится самостоятельным и выходит, например, из интерната, его квартира уже непригодна для проживания, так как неоднократно сдавалась третьим лицам. В этой связи Правительством Амурской области предложено выделять дополнительные средства для обеспечения комфортного проживания. Уже в апреле депутаты заложили в бюджет 4,6 миллиона рублей на текущий или капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей», - рассказал депутат Андрей Рудь.

Министерством социальной защиты населения области ведется реестр жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На сегодняшний день в нем 71 жилое помещение, принадлежащее указанной категории на праве исключительной собственности, и около 190 тех, где право собственности разделено между несколькими лицами.

Также во втором чтении депутаты проголосовали за закон о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов области. Это позволит льготникам областного уровня получать компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг и жилых помещений и в случае наличия у них задолженности. Действовать данная мера будет с 1 апреля по 1 октября, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#соцзащита

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