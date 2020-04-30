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Возбуждено уголовное дело в отношении автора шутки про обрушение моста через Зею

Возбуждено уголовное дело в отношении автора шутки про обрушение моста через Зею

26 апреля житель Благовещенска отснял видеоролик и отправил друзьям «шутки ради» о том, что автомобильный мост через Зею обрушился. 30 апреля следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело.

34-летнего жителя города Благовещенска подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Согласно материалам уголовного дела, мужчина распространил в интернет-мессенджере видеозапись, в которой под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию об обрушении автомобильного моста через реку Зея и падении в реку автомобиля с иностранными гражданами.

Сведения о личности гражданина, подозреваемого в распространении указанных сведений, получены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел и УФСБ России по Амурской области.

В отношении подследственного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния.

Просмотров всего: 860

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Комментарии
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  • епрст

    епрст
    3 часа назад

    штраф 30 т.р. Пополнять бюджет надо.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    3 часа назад

    СУ СК РФ и УФСБ РФ нечем больше заниматься?

  • телега

    телега
    2 часа назад

    Скорее вопрос не в этом.... Ну это же ржака чистой воды, Петросян доморощенный )))))

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    На ровном месте лютуют полицаи...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    Сведения о личности гражданина, подозреваемого в распространении указанных сведений, получены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел и УФСБ России по Амурской области

    Сильны, сильны, пля с такими ничего не страшно

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    епрстштраф 30 т.р. Пополнять бюджет надо.


    Статья (дополнение) новое и там штрафы огромные вроде или исправительные-например улицы подметатать или мост

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Лелик и Болик

    СУ СК РФ и УФСБ РФ нечем больше заниматься?



    Есть им, чем заниматься, или нет - молодцы, что дело возбудили. Если придурка мама и папа не научили, как можно шутить, а как нельзя - пусть СК или ФСБ научит.

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    По шутке возбудились в пять секунд, а по неисполненным госконтрактам областного минздрава на 36.5 лямов 18 месяцев доследственную ведут. Господа, это некомпетентность или укрывательство?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    kidman

    Лелик и Болик

    СУ СК РФ и УФСБ РФ нечем больше заниматься?



    Есть им, чем заниматься, или нет - молодцы, что дело возбудили. Если придурка мама и папа не научили, как можно шутить, а как нельзя - пусть СК или ФСБ научит.



    Молодцы серьезными делами занимаются. А такими занимается полиция в рамках кодекса об административных правонарушениях. Сегодня на него открыли дело, завтра на вас, восхищаться нечем и некем, еще за чих в общественном месте скоро будут уголовное дело заводить в СУ СК РФ.

  • епрст

    епрст
    2 часа назад

    в военное время паникеров и саботажников расстреливали без суда и следствия. У нас не военное время. Но очень приближено к нему.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    епрст

    в военное время паникеров и саботажников расстреливали без суда и следствия. У нас не военное время. Но очень приближено к нему.



    Кого считать паникерами? Того, кто не понял шутки? Или вас, считающим время очень приближенным к военному?

  • УГА

    УГА
    2 часа назад

    епрств военное время паникеров и саботажников расстреливали без суда и следствия. У нас не военное время. Но очень приближено к нему.


    А с кем воевать собрался? Откуда вы такие полудурки беретесь, размножаетесь штоле?

  • епрст

    епрст
    2 часа назад

    Уга и гортензия посмотрите соц.сети Идиоты Вы.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Верно УГА и Гортензия28 подметили: этот епрст какой-то дюже нервный... видимо, соцсетей перечитал

  • Флегматик

    Флегматик
    1 час назад

    Well you give

    По шутке возбудились в пять секунд, а по неисполненным госконтрактам областного минздрава на 36.5 лямов 18 месяцев доследственную ведут. Господа, это некомпетентность или укрывательство?



    Это профессионализм. По этому шутнику-придурку - состав налицо, и оправдательный приговор исключен. А по "лямам" - в суде всё рассыпется с последующими последствиями для возбуждантов и расследователей.

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