Возбуждено уголовное дело в отношении автора шутки про обрушение моста через Зею

26 апреля житель Благовещенска отснял видеоролик и отправил друзьям «шутки ради» о том, что автомобильный мост через Зею обрушился. 30 апреля следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело.

34-летнего жителя города Благовещенска подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Согласно материалам уголовного дела, мужчина распространил в интернет-мессенджере видеозапись, в которой под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию об обрушении автомобильного моста через реку Зея и падении в реку автомобиля с иностранными гражданами.



Сведения о личности гражданина, подозреваемого в распространении указанных сведений, получены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел и УФСБ России по Амурской области.



В отношении подследственного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния.