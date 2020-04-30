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30апреля
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Депутаты Благовещенской городской думы распределили 454 миллиона рублей

Депутаты Благовещенской городской думы распределили 454 миллиона рублей

Депутаты Благовещенской городской думы внесли изменения в бюджет Благовещенска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В бюджет города поступили 454,8 миллиона рублей из бюджетов вышестоящего уровня.

На развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будет направлено 18,5 миллиона рублей. Мероприятия государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области», направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, потребуют 39,4 миллиона рублей.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 78,6 миллиона рублей, на капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры в рамках программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Амурской области» - 234,4 миллиона рублей. Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных организаций направлено 33,3 миллиона рублей, на софинансирование мероприятий по модернизации систем дополнительного образования — 51 миллиона рублей и другие расходы.

На ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны депутаты, проживающих в Благовещенске, выделили 10,1 миллиона рублей.

Также депутаты перераспределили собственные доходы города. Средства направлены на проведение ремонтных работ в «Детский сад №40» - 543 тысяч рублей, разработка ПСД на капитальный ремонт здания «Школа №17 г. Благовещенска» — 1 миллион рублей, антитеррористические мероприятия учреждений сферы культуры — 4,5 миллиона рублей.

На условиях софинансирования выделено 6,3 миллиона рублей на берегоукрепление и реконструкцию набережной реки Амур; 23,1 миллиона рублей на развитие улично-дорожной сети города, 6,4 миллиона рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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#финансы

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    7 минут назад

    Депутаты городской думы - приложение к муниципалитету. Не работают, с мэрии по вопросам планирования и состояния инфраструктуры дорог и сооружений не спрашивают. Скоро все перекопают, ездить будет невозможно.

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