В Приамурье пособия по уходу за ребенком за апрель будут выплачены с 6 по 15 мая

В Приамурье выплата пособия по уходу за ребенком за апрель начнется с 6 мая. Это связано с тем, что праздничные и выходные дни приходятся на первые числа мая, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования России.

Пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 1,5 лет перечисляется работающим гражданам ежемесячно до 15 числа следующего месяца. Выплата приходит через организацию федеральной почтовой связи или на банковский счет с условием использования национальной платежной системы «Мир».

С 1 февраля 2020 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет — 3 375,77 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет — 6 751,54 рубля. В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

С начала 2020 года на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полтора года региональное отделение Фонда направило около 200 миллионов рублей. Получателями данного пособия стали 6741 человек.

Кроме того, работодателям необходимо помнить о своевременном информировании регионального отделения о прекращении права работника на получение пособия - увольнение, выход на работу на условиях полного рабочего дня и других случаях - во избежание случаев переплат.

ФСС напоминает, что работодатель несет ответственность за непредставление (несвоевременное представление) сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом пособия. Излишне выплаченное пособие подлежит возмещению за счет работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому для оперативного реагирования рекомендуется незамедлительно сообщать в Государственное учреждение - Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации о необходимости досрочного прекращения выплаты.

Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через Личный кабинет Застрахованного, расположенные по адресу https://lk.fss.ru/, предварительно зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru, сообщает пресс-служба Амурского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.