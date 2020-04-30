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9 Мая над Белогорском пролетят Су-35

9 Мая над Белогорском пролетят Су-35
Фото: администрация Белогорска

В День Победы в небе над Белогорском пролетит авиационная техника. Белогорск станет одним из 14 городов Дальнего Востока, где состоится авиапарад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Демонстрационные полеты авиации Восточного военного округа пройдут с участием техники армии Военно-воздушных сил и войск противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации.

Помимо Белогорска, авиапарад пройдёт во Владивостоке, в Хабаровске, Чите, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Якутске, Благовещенске, Курильске.

Как сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев, над городами пролетят более сотни военных самолетов и вертолетов. Наиболее масштабный авиапарад состоится в Хабаровске – над городом пролетят 30 самолетов и вертолетов.

Экипажи самолетов и вертолетов уже проводят репетиции для полетов на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами, впереди еще несколько тренировок.

Практические полеты вертолетов выполняются на укороченных дистанциях со скоростью около 200 км/час. Самолеты ВТА выполняют полеты на скорости порядка 400 км/час, истребители и бомбардировщики на скорости около 600 км/час.

Точное время пролета 9 мая над Белогорском будет сообщено дополнительно, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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