Для нескольких сфер предпринимательства Благовещенска на год снижена налоговая нагрузка

Депутаты Благовещенской городской думы приняли решение снизить расчетный коэффициент доходности для некоторых групп предпринимателей. На апрельском заседании Благовещенской городской думы депутаты приняли решение снизить налоговую нагрузку для более чем 3000 субъектов предпринимательства.

В связи с уменьшением деловой и потребительской активности вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции для организаций и индивидуальных предпринимателей Благовещенска занятых в сферах: автоперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стрика, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), розничная торговля (за исключением продовольственных товаров и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других товаров, реализуемых аптечными учреждениями) применяющих ЕНВД снижен в два раза корректирующий коэффициент базовой доходности, сообщает пресс-служба Благовещенской городской думы.

«Данная мера будет действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года и согласно предварительным расчетам повлечет снижение доходов в городскую казну от единого налога на вмененный доход в 2020 году на сумму около 70 млн. рублей», — отметила председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская