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30апреля
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сегодня, 18:30 1

В Тынде из-за коронавируса пришлось убрать лавочки с центральной площади

В Тынде из-за коронавируса пришлось убрать лавочки с центральной площади

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Тынде руководством городской мэрии принято решение временно убрать лавочки с площади 25-летия БАМа, чтобы исключить скопление людей в популярном у горожан месте отдыха.

«Я уже не раз обращалась к тындинцам более ответственно соблюдать режим самоизоляции, а также призывала родителей подростков ограничить их уличные прогулки. Но вынуждена констатировать, что меры предосторожности соблюдаются плохо, люди к ситуации относятся легкомысленно, – пояснила мэр Тынды Марина Михайлова, – если эпидобстановка в нашем городе продолжит ухудшаться, то все торговые центры и непродовольственные магазины вновь будут закрыты».

В Тынде также введен запрет на заселение постояльцев в гостиницы и хостелы. Дачный маршрут, который планировали запустить 15 мая, также отменен до нормализации эпидобстановки в городе.

Сегодня на карантине находятся все жильцы одного из подъездов дома по улице Амурская, 29, в котором проживает 20 человек.

Им запрещено выходить на улицу, чтобы не стать потенциальными источниками заражения. Подъезд находится под охраной сотрудников полиции.

Продукты питания жителям изолированного подъезда будут доставлять волонтеры, сообщает пресс-служба местной администрации.

Ранее сообщалось, что въезд в Тынду могут ограничить по аналогии со Свободным.

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#коронавирус #Тында

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    28 минут назад

    Лавочки убрать, дороги и тротуары перекопать, на перекрестках-пулеметы!-вирус не пройдет!...

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