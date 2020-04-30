Администрация Свободненского района за сутки оформила пропуска для более 2500 человек

За сутки в администрации Свободненского района было оформлено 765 пропусков для юридических лиц в общей сложности на более чем 2500 тысяч сотрудников. Еще 140 пропусков оформлено для физических лиц.

«В заявках работодателей – сотни человек. Сейчас оформлением пропусков занимаются 17 наших сотрудников. Это позволяет оформлять документы в озвученные сроки: в течение суток. У нас работают номера «горячей линии». Работа продолжается и после окончания трудового дня. Получить пропуск можно будет и в праздничные дни. Специалисты обрабатывают заявки, проводят проверку по нескольким пунктам. Таким образом, вчера у нас был выявлен один человек, контактировавший с заболевшим COVID-19. Информация была передана в соответствующие ведомства», - рассказала глава Свободненского района Эльвира Агафонова.

30 апреля начало действовать распоряжение губернатора Амурской области, ограничивающее въезд и выезд из города Свободного и Свободненского района. Эта мера направлена на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Жители Свободненского района могут беспрепятственно посещать город Свободный, но для посещения территорий других муниципалитетов области необходим пропуск. Его можно получить при наличии записи в медицинское учреждение, справки, подтверждающей необходимость ухода за близкими родственниками. Основанием для получения пропуска может стать также смерть или тяжелая болезнь близких родственников или трудовая деятельность.