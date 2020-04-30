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30апреля
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сегодня, 18:01 1

Выпуск лейтенантов в ДВОКУ впервые состоится в День Великой Победы

Выпуск лейтенантов в ДВОКУ впервые состоится в День Великой Победы

Выпуск лейтенантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище впервые состоится в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Курсанты полностью завершили программу обучения и выпуск раньше традиционного срока не повлиял на качество подготовки высококлассных специалистов для войск.

В настоящее время курсанты выпускного курса успешно сдают государственные экзамены. Будущие офицеры демонстрируют свои знания по управлению войсками в бою, сдают экзамены по огневой и тактической подготовке, эксплуатации вооружения и военной техники, а также по физической подготовке. Экзамены завершатся защитой выпускной квалификационной работы.

В текущем году выпускаются командиры мотострелковых взводов и морской пехоты, специалисты для горных и арктических подразделений, которых готовят только в ДВОКУ.

Кроме того, состоится выпуск спецфакультета, на котором обучаются военнослужащие иностранных государств сообщается на сайте министерства обороны Российской Федерации.

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#военные #коронавирус #образование

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    23 минуты назад

    А что будет меньше 50 человек? Обычно это праздник с сотнями выпускников и гостей...Как насчет режима самоизоляции? Или в ОЗК торжественный марш будет?

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