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сегодня, 17:52 9

Благовещенцы сообщают о крупной пробке на мосту через Зею (видео)

Благовещенцы сообщают о крупной пробке на мосту через Зею (видео)
Фото: скриншот видео

Благовещенка пожаловалась на пробки, которые образуются еще не доезжая до моста через реку Зея. Кроме того, постепенно движение затрудняется и на выезде из города в районе пересечения улиц Конной и Театральной. Очевидица сетует, что это еще даже не час-пик.

Жительница областного центра Елена была вынуждена стоять в пробке около полутора часов. Женщина возвращалась в Благовещенск из Новобурейского. После того, как она въехала в село Владимировка, увязла в транспортном коллапсе.

«Мы ехали из командировки. В 15:50 встали в пробку на въезде в город, когда только-только Владимировка началась. Пробка двигалась крайне медленно. Я вот только сейчас (17:10) подъезжаю к дому. А когда мы только въехали в город, увидели огромную пробку в направлении из города. Она начинается с улицы Конной и выше. И это еще не час пик. Сейчас все с работы будут выезжать, я не представляю, что будет. Из города никто сейчас не уедет, мне кажется», – поделилась горожанка.

Она добавила, что по мосту через Зею, где не так давно были обнаружены два дефекта, а соответствующие участки были огорожены, проехать удалось с привычной скоростью.

«На мосту стоят гаишники, светофор. Через мост проехали в обычном темпе, не тупили. Не 20 километров в час ехали, как бывает, а со скоростью километров 50 в час мы проехали. Но почему мы до этого так долго стояли, я не понимаю», – добавила амурчанка.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    «На мосту стоят гаишники, светофор. Через мост проехали в обычном темпе, не тупили. Не 20 километров в час ехали, как бывает, а со скоростью километров 50 в час мы проехали. Но почему мы до этого так долго стояли, я не понимаю», – добавила амурчанка."

    Потому, что светофор!(реверсное движение)

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    2 часа назад

    Город Зеро

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    какие командировки?Одеть намордник и сидеть дома

  • Montana

    Montana
    2 часа назад

    Мы тоже ехали примерно в это время, ну потупили немного перед мостом, постояли в пробке, че сразу истерить?? Терпения граждане!

  • Montana

    Montana
    2 часа назад

    Мы тоже ехали примерно в это время, ну потупили немного перед мостом, постояли в пробке, че сразу истерить?? Терпения граждане!

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Амурчанка совсем не может в логику походу.

  • телега

    телега
    1 час назад

    Да уж, терпения и ещё терпения...

  • REV-83

    REV-83
    1 час назад

    В прошлое воскресенье тоже самое было. Стояли 2 часа в пробке из них минут 30 вообще без движения. Самые умные едут по встречке и потом втуливаются в поток, а кто-то поворачивает на Владимировку и потом выезжали на втором повороте.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    телега

    Да уж, терпения и ещё терпения...



    И всем её сородичам

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