Благовещенцы сообщают о крупной пробке на мосту через Зею (видео)

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Благовещенка пожаловалась на пробки, которые образуются еще не доезжая до моста через реку Зея. Кроме того, постепенно движение затрудняется и на выезде из города в районе пересечения улиц Конной и Театральной. Очевидица сетует, что это еще даже не час-пик.

Жительница областного центра Елена была вынуждена стоять в пробке около полутора часов. Женщина возвращалась в Благовещенск из Новобурейского. После того, как она въехала в село Владимировка, увязла в транспортном коллапсе.

«Мы ехали из командировки. В 15:50 встали в пробку на въезде в город, когда только-только Владимировка началась. Пробка двигалась крайне медленно. Я вот только сейчас (17:10) подъезжаю к дому. А когда мы только въехали в город, увидели огромную пробку в направлении из города. Она начинается с улицы Конной и выше. И это еще не час пик. Сейчас все с работы будут выезжать, я не представляю, что будет. Из города никто сейчас не уедет, мне кажется», – поделилась горожанка.

Она добавила, что по мосту через Зею, где не так давно были обнаружены два дефекта, а соответствующие участки были огорожены, проехать удалось с привычной скоростью.

«На мосту стоят гаишники, светофор. Через мост проехали в обычном темпе, не тупили. Не 20 километров в час ехали, как бывает, а со скоростью километров 50 в час мы проехали. Но почему мы до этого так долго стояли, я не понимаю», – добавила амурчанка.