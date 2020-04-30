На Благовещенскую станцию скорой помощи привезли многоразовые защитные комбинезоны

На Благовещенскую станцию скорой медицинской помощи поступили первые 100 комбинезонов, сшитые в государственном реабилитационно-техническом центре по обслуживанию инвалидов. Они предназначены для защиты персонала, задействованного в отработке вызовов к пациентам.

«Многоразовые защитные комбинезоны с утягивающими манжетами на рукавах и штанинах, выполнены из нетканого полотна, которое предохраняет от попадания на кожу биологически активных жидкостей и химических веществ, препятствует проникновению бактерий. Они удобные, на молнии, с капюшонами. Обеззараживать после использования мы будем согласно инструкции – либо в растворе дезинфицирующих средств, либо в стерилизаторе. Сто штук таких комбинезонов мы получили, их привез лично директор РТЦ по обслуживанию инвалидов. Очень благодарны за эту помощь и предприятию, и правительству области», – сказал главный врач ССМП Игорь Никишов.

Поручение об организации пошива специальных комбинезонов для работы в очагах коронавирусной инфекции на прошлой неделе дал губернатор Амурской области Василий Орлов. На эти цели из резервного фонда Амурской области выделено порядка 1,5 миллиона рублей.

При изготовлении комбинезонов используется специальный вид нетканого материала, обладающего бактерицидной защитой и способного выдержать многократную обеззараживающую обработку. Материал одобрен Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба регионального минздрава.