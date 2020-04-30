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30апреля
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сегодня, 17:29 3

Новый закон позволит перенести дату выборов в Приамурье во время действия режима ЧС

Новый закон позволит перенести дату выборов в Приамурье во время действия режима ЧС

Два законопроекта, направленные на защиту зеленых насаждений от вырубки, поджогов и прочего вредительства, поддержаны депутатами Законодательного Собрания Приамурья в первом чтении. В частности, предложено наделить губернатора дополнительными полномочиями, а именно при введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС позволить ему устанавливать дополнительные правила поведения для жителей области и организаций.

Изменения в областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Амурской области» касаются «зеленого пояса» вблизи населенных пунктов. Просьбы предпринять меры на законодательном уровне в части сохранности таких природных ландшафтов парламентариям поступали практически из всех муниципальных образований.

«Речь идет о природных территориях, которые находятся на территориях сельских поселениях – небольшие рощицы, которые хотелось бы сохранить. Мы предлагаем дополнить закон понятием об охраняемом природном ландшафте, которое позволит устанавливать особый режим охраны. Порядок его применения и использования муниципалитеты будут принимать самостоятельно», – прокомментировала инициативу председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Изменения в еще один областной эко-закон «О ставках платы за использование лесов и регулировании отдельных вопросов в сфере лесных отношений в Амурской области» направлены на отмену понижающего коэффициента для граждан при расчете платы за вырубку лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий. Поправка в закон, по мнению парламентариев, позволит снизить количество умышленных поджогов леса.

Изменения в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призваны скорректировать целый ряд региональных нормативных правовых актов для более эффективной работы в условиях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, при введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС губернатор наделяется правом устанавливать дополнительные (и обязательные к исполнению) правила поведения для жителей области и организаций.

«Зачастую день проведения выборов, который был запланирован заранее, иногда за несколько лет, совпадает с периодом установления в области особых режимов. Поэтому, чтобы не подвергать жителей опасности, законом будет предусмотрена возможность дату выборов перенести, – пояснила Ирина Александровна. – Еще одна поправка касается работы "Фонда медицинского страхования" в период ЧС, когда объемы оказания плановой помощи по полисам медицинского страхования сокращаются. В этот период медучреждения не должны терять средства, ухудшать условия работы сотрудников. Выпадающие доходы им будут компенсироваться за счет бюджета ТФОМС».

Данный законопроект также утвержден в первом чтении большинством голосов.

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#природа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    а когда народ будет переизбирать мэра Благовещенска?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    А когда в ЗАСе будет открытое?

    "Ммм" (с)

    В борщь

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад



    Два законопроекта вредительства, поддержаны депутатами Законодательного Собрания Приамурья



    Скорочтение - это уморительная штука))

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