Первых выписанных пациентов в Тынде лечили от коронавируса две недели

Из инфекционного госпиталя Тындинской больницы 30 апреля были выписаны два человека, которые переболели коронавирусом. Более двух недель пациенты получали необходимое лечение.

Сейчас у них подтверждены двукратные отрицательные результаты лабораторного исследования. Также проведена компьютерная томография легких.

В настоящее время в инфекционном госпитале получают лечение ещё десять человек, сообщила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Тынде, Тындинском и Сковородинском районах. Информация предоставлена пресс-службой администрации Тынды.