В Благовещенске посадили легендарный Тополь Победы

В Благовещенске поддержали всероссийскую акцию к 75-летию Победы и высадили саженец легендарного волгоградского Тополя Победы. Деревце посадили в сквере около Центра эстетического воспитания. Организатором мероприятия стал МТС при поддержке администрации Благовещенска.

Благовещенск стал первым городом на Дальнем Востоке, принявшим у себя саженец легендарного тополя. Волгоградский тополь – знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы – растет в центре Волгограда на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

фото: volgogradplace.ru

МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип, ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах. Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним тот самый тополь.

«Благовещенск первым из дальневосточных городов принял такой ценный дар – саженец тополя Победы – дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы. В годы войны наш город принял оборудование эвакуированных из Белоруссии и Туапсе заводов. Благовещенский завод стал предприятием союзного значения. Прибавился город и численно. Почти в каждой семье приютили эвакуированных жителей Новгорода, Курска, Туапсе и других оккупированных врагом мест. Чтобы жители Благовещенска вспомнили своих героев, мы посадили этот тополь, и я призываю вас присоединиться к нашей акции – сажайте деревья на дачных участках или в своих дворах в честь ваших дедов и прадедов и рассказывайте о них, об их истории жизни и участия в Великой отечественной войне в социальных сетях с хештегом #чтобыпомнилаземля», – рассказал директор филиала МТС в Амурской области Николай Никулин.

МТС посадила тополя Победы в 32 регионах России. В этом году саженцы великого дерева появятся еще в десяти городах страны.